Sitôt relayé, le communiqué a suscité l'ire de la GMP, au point qu'elle fasse marche arrière sur sa volonté de revenir au CFCM.à l'encontre de la fédération et de son recteur, elle a ainsi renouvelé, lundi 17 janvier,, affirmantFait inattendu, le communiqué – signé au nom du bureau du CFCM et non de Mohammed Moussaoui – a aussi fait désordre… au sein même du bureau. En effet, le CCMTF et Milli Gorüs contestent vivement auprès de Saphirnews les décisions prises lors de la réunion du 16 janvier en leur absence,etEn réponse, le président de l'Union des mosquées de France (UMF) nous confirme l’absence des représentants des deux fédérations mais explique dans la foulée queavec six présents à la réunion sur onze membres. Plus encore,fait-il valoir.Sauf qu’Ibrahim Alci, pour le CCMTF, comme Fatih Sarikir, pour la CIMG, contestent aussi la version du président du CFCM sur la teneur de la réunion du 11 janvier., signale le président du CCMTF, qui nous fait savoir ainsi qu’il refuse de prendre la présidence collégiale du CFCM et qu’ilpour discuter de l’avenir du CFCM.Une gageure au regard de l’issue donnée à l’appel à une rencontre lancé par la GMP ; mais les deux fédérations turques, comme Foi & Pratique, le souhaitent ardemment dans le but, nous dit-on, dequ’est le CFCM. Une des raisons pour laquelle la rencontre n’a d’ailleurs pas pu se concrétiser est liée au refus catégorique de l’UMF d’y participer., affirme Fatih Sarikir, qui qualifie aujourd’hui d’les toutes dernières initiatives de Mohammed Moussaoui.