Le CNI d'un CFCM à bout de course toujours sur les rails, Moussaoui garde le cap

Mohammed Moussaoui garde le cap. Avec le bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM) dont la présidence doit se renouveler au cours du mois de janvier, le président de l’Union des mosquées de France (UMF) reste déterminé à installer un Conseil national des imams, en parallèle de celui crée en fin d’année par des fédérations dissidentes du CFCM dont la Grande Mosquée de Paris. Reporté une première fois du 12 décembre au 9 janvier, le congrès fondateur de la structure voulue par le CFCM a été de nouveau reporté sine die., a argué l’instance dans un communiqué publié le 31 décembre.Le congrès pourrait intervenir, précise à Saphirnews Mohammed Moussaoui. Soit après le Forum de l’islam de France (FORIF) que le Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur compte organiser avec une centaine d’acteurs associatifs et cultuels musulmans et au cours duquel il sera notamment question de l’imamat., indique le président du CFCM.