Tareq Oubrou : « La course à la création de conseils des imams est vouée à l'échec »

C’est ce que déroule à peu près publiquement Mohammed Moussaoui, qui annonce un congrès dans lequel les Conseils départementaux du culte musulman sont conviés en vue de la création d'un CNI. Que pensez-vous de son initiative ?

Tareq Oubrou : Il faut que les choses se fassent en dehors des tactiques des fédérations. Il faut une vision mais malheureusement, nous n'avons pas de penseurs. Les imams n'ont pas toujours les compétences pour cela, tout comme les responsables des mosquées, qui n'ont pas de compétences théologiques pour penser l'institution religieuse représentative de l'islam dans un espace laïque. Il existe un retard historique, intellectuel et théologique qui est aggravé par des enjeux politiques, presque nationalistes, qui prennent en otage l'islam de France.



Pour qu'on se comprenne bien, je ne m'oppose pas par principe à des personnes mais je suis gêné par des procédés. On offre un spectacle qui n'honore pas l'islam et les musulmans de France. Comment peut-on résoudre ce problème ? C'est par l'action sur le terrain et la production d'une théologie d'acculturation, d'un droit canonique qui pense l’altérité... Il faut refonder toute la pensée religieuse pour enfin faire un programme de formation des imams et penser les contenus d'enseignement auprès des enfants et des jeunes. On parle d'islam à longueur de temps mais de quel doctrine parle-t-on et pour représenter quoi ? On parle de contenant mais quel est le contenu ? Je n'en vois pas parce qu'il n'y a pas de production d'une pensée doctrinale digne de ce nom autour de laquelle on pourrait rassembler les acteurs du culte musulman en France. Or, il y a une urgence en la matière.



La course à la représentativité du culte musulman et à la création de CNI pour avoir la primauté est vouée à l'échec car c'est artificiel. On est très loin de l'islam en tant qu'objet religieux, on est dans des considérations très superficielles. On a aujourd'hui plus ce souci de penser la structure qui va représenter les ministres du culte sans parler du culte lui-même, de la typologie canonique et théologique de l'autorité religieuse, de la pastorale, de la liturgie et de la formation.