Points de vue CNI : les neuf résolutions lues aux assises des imams de France

A l’issue des assises des imams de France qui a été la rampe de lancement d’un Conseil national des imams (CNI) dimanche 21 novembre, une lecture des neuf résolutions d’imams, de mourchidates et d’aumôniers ont été lues devant l’assemblée. Les voici reproduites sur Saphirnews.



Nous, les imams, mourchidates, aumôniers et aumônières, adoptons ensemble les résolutions suivantes :



1. Nous saluons la mise en place du Conseil national des imams, instance



2. Au-delà de cette représentation plurielle des imams et cadres religieux, hommes et femmes, nous appelons à construire ensemble une instance capable de réfléchir sur le statut de l’imam ou de la mourchida et de sa protection, sur les niveaux de qualification et d’engagement attendus pour faire vivre cette vocation spirituelle au service des autres et sur les accompagnements possibles tout au long de cette voie.



3. La



4. Nous réitérons le fait que l’islam est totalement compatible avec les valeurs de la République. Nous vivons en République comme tout citoyen respectueux de la loi. Nous distinguons le domaine politique et civil de celui de la religion qui relève du culte.



5. Nous réaffirmons avec force l’égalité entre les hommes et les femmes et saluons le fait que le CNI ait d’emblée ouvert ses instances aux femmes comme aux hommes sans distinction.



6. Nous nous érigeons contre le détournement de la religion musulmane à des fins racistes, xénophobes ou antisémites. Nous rejetons avec vigueur toute forme de haine, d’exclusion et de violence.



7. Nous rappelons notre engagement en faveur du dialogue interreligieux et plus largement aux échanges avec les autres croyances ou philosophies. Elles constituent une richesse pour tous et nous croyons que la fraternité englobe les êtres humains au-delà leurs appartenances religieuses, philosophiques ou ethniques.



8. Face à la radicalisation violente qui a meurtri notre pays et qui continue de représenter un danger pour la cohésion de notre société, nous nous engageons à redoubler d’efforts en faveur de la prévention de la radicalisation et souhaitons mobiliser nos forces pour qu’un discours de déconstruction commun soit partagé par le plus grand nombre.



9. Nous nous inquiétons également des propos stigmatisant les Français de confession musulmane alors que l’écrasante majorité d’entre eux vit paisiblement avec ses concitoyens. Les discours de mépris et de haine à l’égard de toute composante de la nation est en soi une préoccupation pour l’avenir de notre pays.



Enfin, nous tenons à saluer [la naissance du CNI]urlBLANK:https://www.saphirnews.com/Conseil-national-des-imams-un-lancement-en-fanfare-sur-fond-de-crise-au-sein-du-culte-musulman_a28428.html qui sera pour tous les imams et cadres religieux qui accompagnent quotidiennement la spiritualité de milliers de fidèles, une instance de normalisation des pratiques, de coopération et de formation.



C’est le début d’un travail que nous souhaitons collégial, pluriel et normatif afin de participer à la bonne installation du culte musulman au sein de la République.



