Un ouvrage collectif décortique le statut des ministres du culte musulman en France, avec Francis Messner

« faciliter la compréhension des éléments pouvant contribuer à une structuration efficace du culte musulman en France »,

« pour imposer un modèle, mais plutôt de dégager des bonnes pratiques facilitant l’exercice des fonctions cultuelles ».

« La position disposant qu’il n’existe pas de fonction de ministre du culte dans la religion musulmane relève d’une construction théorique ou d’un parti pris militant »

« démentie par la pratique »

« les communautés musulmanes acceptent, souhaitent ou bien plus revendiquent l’érection d’un statut qui contribue à leur visibilité et à leur intégration dans la société ». « Il n’existe certes pas dans les textes fondateurs de la religion musulmane de dispositions contraignantes relatives à l’instauration d’un statut des imams, mais rien ne s’oppose à son instauration. Ce sont les circonstances et la volonté politique qui l’imposent »

« il paraît évident que les exemples étrangers, tant européens qu’extraeuropéens, ne sont pas transposables en France »

« ils permettent de déterminer les grandes lignes de politiques publiques mises en œuvre actuellement face notamment aux menaces de radicalisme et d’intégrisme »

A l’heure d’un colloque sur la formation des cadres religieux musulmans en France et en Europe organisé jeudi 7 et vendredi 8 octobre par le réseau européen de l’Institut d'étude des religions et de la laïcité (IREL), connu jusque cette année 2021 sous le nom de l’Institut européen en sciences des religions (IESR), un ouvrage collectif sous la direction de Francis Messner vient dresser un état des lieux important et instructif sur le statut des imams dans une perspective internationale et comparative, sur la base de résultats d’un programme de recherche financé par le ministère de l'Intérieur sur la structuration de l’islam de France.L’étude comparée du statut, sur le plan religieux, des personnels cultuels musulmans avec celui des autres ministres du culte (catholique, protestant, juif, bouddhiste) vise àle tout non pasDeux points importants sont à noter.cardans les pays musulmans. Par ailleurs,, appuie-t-on.Quant à la perspective internationale,mais. L’ouvrage présente ainsi le statut des imams en Belgique, en Espagne, en Autriche et au Sénégal.