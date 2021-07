Pour une renaissance de l’organisation du culte musulman en France

L’autre projet de réforme défendu par la présidence du CFCM, faussement présenté çà et là comme un moyen de donner de l’importance aux acteurs locaux de nos mosquées, recycle en réalité une même recette basée encore une fois sur la logique arithmétique des « élections » et du principe inique du dominant.Nous refusons que l’organe de représentation nationale du culte musulman soit sclérosé par les appétits hégémoniques et les courses au pouvoir entre fédérations ou personnalités. Nous refusons que cette instance soit aux mains de son président, sans aucun équilibre et sans aucune retenue, un instrument utile à des objectifs politiques – qui n’ont rien à voir avec la vie religieuse de nos concitoyens musulmans et, pire, leur portent gravement préjudice.C’est aller contre la « Charte des principes pour l’islam de France ». C’est surtout aller contre l’éthique islamique qui nous enseigne si profondément l’égalité et la fraternité des hommes, nous exhortant à bâtir en commun.Face aux dérives du CFCM actuel et de sa présidence, nous, responsables des quatre fédérations qui forment La Coordination, sommes soudés autour d’une même quête : l’épanouissement spirituel de chaque musulmane et de chaque musulman en France.Pour elle, pour ériger de nouvelles références et de nouvelles structures vertueuses, nous avons entamé un vaste chantier de réflexion et d’action. Dès la rentrée de septembre, des journées de travail seront ouvertes à toutes les bonnes volontés.Que celles et ceux qui ont au cœur un islam de paix, de fraternité et de proximité, vibrant pleinement dans la société française, débarrassé des basses manœuvres politiques, nous rejoignent et dessinent avec nous l’avenir.*****, pour la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA),pour la Grande Mosquée de Paris,pour Musulmans de France (MF), et, pour le Rassemblement des musulmans de France (RMF).Telles sont les quatre fédérations, membres de La Coordination, évoquées au début de la tribune. A noter que le RMF n'est pas formellement membre du bureau du CFCM , bien qu'elle soit parvenue en deuxième position aux élections de 2020. Pour en savoir plus. Lire aussi :