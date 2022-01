Avec le Forum de l’islam de France, l'après-CFCM se dessine avec une nouvelle organisation

« L’Etat demeure attentif à la pluralité des expressions dans la société et s’attache à n’exclure du dialogue aucun courant ou acteur désireux de s’engager pourvu que, par son action et ses discours, il respecte pleinement les valeurs de la République et qu’il s’inscrive dans la volonté de renforcer la cohésion nationale »

« à faire remonter les aspirations de tous les acteurs de bonne volonté, qui expriment en particulier leurs attentes au niveau local lors des ATIF et à leur partager en retour la substance et les conclusions des travaux, dans l’intérêt d’un dialogue approfondi et ouvert entre le culte et les pouvoirs publics. Il s’agit là d’une condition de la réussite de cette démarche ».

Dans cette optique, une centaine de personnalités incarnant une diversité de profils, de courants et de territoires ont été sélectionnées pour contribuer aux groupes de travaux pilotés par le BCC. La démarche s’appuie ainsi non pas sur des fédérations mais sur des individus, acteurs de terrain, en capacité d’apporter leur pierre à l’édifice du dialogue., fait-on savoir dans un document adressé aux participants des ateliers dont Saphirnews a pris connaissance.Le coup d’envoi des travaux a été donné cette semaine, marquée par la rencontre d’Emmanuel Macron avec les autorités religieuses à l’occasion de la nouvelle année. Les commissions, constituées entre 15 et 25 personnes, sont aujourd’hui au nombre de quatre : la professionnalisation et le recrutement des imams, de l’organisation et du fonctionnement des aumôneries, de la lutte contre les actes antimusulmans et la sécurité des lieux de culte, et de l’application de la loi confortant le respect des principes de la République. Ministres du culte, aumôniers, responsables associatifs, représentants de mosquées, intellectuels, juristes : ils figurent parmi les participants dont plusieurs soulignent auprès de Saphirnews l'état d'esprit constructif dans lequel les premières réunions se sont déroulées en visioconférence, crise sanitaire oblige.Les personnes conviées sont engagés, toujours selon nos informations,