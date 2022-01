Vœux de l’Elysée aux religions : une année charnière pour une nouvelle organisation de l'islam de France

Officiellement, il ne s’agissait pas d’une cérémonie de vœux comme l’Elysée a coutume d’organiser à chaque début d’année mais d’une « rencontre avec les autorités religieuses », tel qu’inscrit dans l’agenda public du chef de l’Etat. Personne n’a néanmoins manqué de se souhaiter la bonne année. Les représentants des cultes catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman et bouddhiste se sont retrouvés, mercredi 5 janvier, au Palais de l’Elysée autour du président de la République, accompagné du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.Au menu des échanges qui ont duré environ une heure, il a été évidemment question de la crise sanitaire qui occupe le devant de l’actualité. Alors que les autorités sanitaires enregistrent ces dernières semaines une hausse vertigineuse de contaminations, Emmanuel Macron a salué l’importante contribution des responsables religieux dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Rassurant les cultes sur le rôle important qu’ils peuvent jouer au sein de la République, il a aussi évoqué la lutte contre les actes antireligieux en France, qui fait l’objet d’une mission confiée par le gouvernement aux députés Isabelle Florennes et Ludovic Mendes. Ces derniers sont appelés à rendre leurs propositions d’ici au mois de février.