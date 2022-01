Covid-19 : face à la 5e vague, des consignes adressées aux mosquées et aux musulmans de France

« si ce n’est pas encore le cas »

« raccourcir la durée de présence des fidèles dans la mosquée notamment la durée du prêche du vendredi »

« le respect de ces mesures est une responsabilité collective qui nous permet de veiller ensemble à ce que les cérémonies religieuses ne participent pas à la propagation de la pandémie de la Covid-19 »

De leur côté, les responsables des mosquées sont incités à remettre en place,, des mesures sanitaires comme l'aération des salles de prière, la distanciation physique entre les fidèles à l'extérieur et à l'intérieur de la mosquée, et le port obligatoire du masque à l'intérieur et aux abords de la mosquée.Devant la situation, il importe aussi deou encore d'appeler leurs fidèles à se faire tester en cas de doute et à respecter les règles en vigueur telles que l'isolement s'ils sont positifs au Covid-19.Pour le CFCM,