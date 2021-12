Du pass sanitaire au pass vaccinal : 2022, l’année de la fin de la pandémie de Covid-19 ?

« où nous mettrons fin à la pandémie »

« Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel »

Au 27 décembre, 77 % de la population est complètement vaccinée, soit 51,6 millions de personnes. Ce chiffre s’élève même à 89,5 % pour les personnes de 12 ans et plus. Après l’élargissement de la campagne de vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans, les autorités espèrent que la couverture vaccinale puisse continuer sa progression, cette fois en ne permettant plus aux personnes de se suffire d’un test antigénique ou PCR négatif pour se rendre dans les lieux où le passe sanitaire s’applique depuis des mois, comme les restaurants, les lieux culturels et de loisirs ou encore les transports interrégionaux.Pour cela, il faudra présenter un schéma vaccinal complet ou bien une preuve de guérison comme c’est déjà le cas en Allemagne et en Autriche. Une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom pour les opposants à la mesure gouvernementale ; une solution, pour les autres, qui contribue à faire baisser la pression sur les hôpitaux et à endiguer la propagation des variants au coronavirus, en particulier le très contagieux Omicron.Finira-t-on par mettre un terme à l’épidémie en 2022 ? Alors que le monde fait face à la 5e vague, l'année 2022 doit être celle, a souhaité, lundi 20 décembre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). D’ici là, il reste encore beaucoup à faire, plus particulièrement dans les pays pauvres où moins de 10 % de la population est vaccinée, contre 67 % dans les pays riches., a averti le chef de l'OMS, inquiet par la forte inégalité vaccinale qui prolonge, dans les faits, la pandémie du fait de l'apparition de mutations au coronavirus plus résistantes au vaccin.Lire aussi :