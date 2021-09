Covid-19 : la vaccination, « la seule alternative qui vaille » pour « nous sortir la tête de l’eau »

« l’obligation vaccinale doit maintenant être envisagée »

« obtenir avant la fin de l’été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit 90 % de la population adulte ou 80 % de la population totale »

Après une campagne ayant ciblé ces derniers mois les publics prioritaires, la vaccination contre la Covid-19 est désormais ouverte à tous les adultes en France, peu importe son métier, son âge et son état de santé.Dès lundi 31 mai, toute personne de plus de 18 ans qui le souhaite peut recevoir la première injection du vaccin après avoir pris rendez-vous sur diverses plateformes comme Doctolib, Vite Ma Dose et Covidliste . Quatre sont actuellement sur le marché en France : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) et Janssen. Pour les trois premiers, il faudra deux doses pour être totalement vacciné, à l'exception du vaccin unidose Janssen. Pour les personnes ayant déjà été touchées par le Covid-19, une dose du vaccin leur suffira également, à condition d'attendre trois mois après l'infection pour se faire vacciner.A ce jour, plus de 25 millions de Français ont reçu une première dose tandis que 10,7 millions sont totalement vaccinés, rapporte le ministère de la Santé. Si un nouveau coup d’accélérateur à la campagne vaccinale est donné, des scientifiques et médecins redoutent tout de même qu'elle atteigne le plafond de verre d'ici l'été, une fois que l'ensemble des volontaires seront vaccinés.C'est la crainte formulée, fin mai, par l’Académie nationale de médecine, favorable à la vaccination des enfants et des adolescents, qui estime quecar il sera difficile autrement d'. Le nombre de vaccino-sceptiques semble, certes, être en net recul par rapport aux constatations faites en fin d'année 2020, mais l’inquiétude est loin de s'être envolée pour autant.