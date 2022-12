Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris : deux lauréats désignés et des éloges

Le prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris récompense le meilleur roman et le meilleur essai publiés en France et en français entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 sur les civilisations de l’islam et toutes ses expressions religieuses, historiques, culturelles et sociologiques. Et les lauréats de cette première édition sont… Xavier Le Clerc pour son roman paru en septembre 2022 chez Gallimard, Un homme sans titre , et Karima Berger pour son essai sur les femmes musulmanes paru en avril 2022 chez Albin Michel, Les gardiennes du secret .



Les noms des deux lauréats ont été annoncés jeudi 8 décembre par les membres d'un prestigieux jury à commencer par Emmanuelle Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française.



Avec elle, figure Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l’université Columbia de New York, Jean-Luc Barré, président des éditions Bouquins, Julie Couturier, bâtonnière de l’Ordre des avocats de Paris, Jean-Pierre Elkabbach, journaliste de télévision, Pierre Leroy, PDG d’Hachette Livre, Aïcha Mokdahi, présidente de la fondation Essilor Vision, Jean-Louis Mouttapa, directeur de la collection Spiritualités vivantes aux éditions Albin Michel, Amélie Petit, directrice des éditions Premier Parallèle, Philippe Robinet, directeur des éditions Calmann-Levy, et Benjamin Stora, historien.