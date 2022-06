Hajj 2022 : Motawif et ses défaillances à gogo racontées par des pèlerins

« On nous dit de passer par eux pour éviter l'arnaque mais je crois que la plus grosse arnaque, c'est eux... au point d’être obligé d'acheter un billet qu’on a payé pour partir. (…) Pour obtenir des informations, il faut les appeler mais pour les avoir en ligne, c'est la croix et la bannière. Impossible de les avoir. Si on a la chance d'avoir quelqu’un en ligne, ce n'est pas gagné non plus pour obtenir des réponses. On parle avec des robots. C’est le côté négatif de la dématérialisation, c’est très compliqué à gérer pour un séjour spirituel »

« Il y a quelques brebis galeuses mais comme dans tous les métiers, il ne faut pas tirer à boulets rouges sur toutes les agences, la plupart sont bien. Au moins avec elles, on était tranquille. On leur donnait notre passeport, les chèques, et on pouvait faire notre hajj sans se prendre la tête »

« On voulait voyager ensemble plutôt que seuls car on ne sait pas avec qui on va se retrouver dans les chambres. A trois, on se dit qu'on a plus de chances d'obtenir une chambre ensemble et pas avec des inconnus dont on ne connait ni leurs habitudes, ni leur comportement. »

« je suis capable de me débrouiller sur place. C'est aussi pour cela que mes amis m'ont choisi »

« J'ai des réponses à des questions pratiques, même si je trouve que c'est flou cette année. Mais pour ceux qui ne connaissent pas La Mecque, ce sera encore plus flou. »

« Avec une agence au moins, au moindre souci, on sait où trouver leur bureau en France, on peut les attaquer en justice... Avec Motawif, comment fait-on ? Et on attendait des prix moins chers que les agences, 6 000 € maximum mais on paye presque 8 000 €

Franchement, je regrette, je ne vous mens pas. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir autant de problèmes »

Avant d’embarquer, Abdel ne cache pas son mécontentement envers Motawif., indique-t-il.Les trois amis avaient prévu de partir avec une agence avant leur annulation de la saison. sur les tracasseries administratives et logistiques, indique Abdel. C’est désormais une autre aventure qui se dessine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont choisi de partir à trois avec, en tête, Khalid qui a déjà accompli le hajj (et pas qu’une fois), ce qui n’est pas le cas de ses amis.Surtout, en cas d’absence d'accompagnement de Motawif,, signifie-t-il.Lui-même reconnait des points positifs au système des agences., déclare Khalid.