Hajj 2022 : quel rapport entre Motawif, l'Inde et l'islamophobie ?

Début juin 2022, l’Arabie Saoudite décidait de révolutionner l’organisation du hajj, le grand pèlerinage à La Mecque, cinquième pilier de l’islam. Les pèlerins d'Europe et des Amériques doivent maintenant utiliser la plateforme Motawif. Saphirnews a suivi pas à pas les annonces des autorités saoudiennes et leurs conséquences pour vous tenir au courant des nouvelles modalités de voyage. Mais qui se cache derrière le nouveau portail promu par le ministère saoudien du Hajj ? Si les autorités saoudiennes n'ont donné aucun élément d'information présentant l'identité et le choix de Motawif, un nom est vite apparu : il s'agit de l'agence de voyages en ligne Traveazy, une société privée (et non publique) basée à Dubaï.Fondée en 2013 par les Indiens Geet Bhalla et Digvijay Pratap, elle possède plusieurs filiales dont UmrahMe, dirigée par Mohammed BIn Mahfouz. Cette structure, créée en 2018, estselon, qui l'a classé en 2020 5e dans sa liste des 50 startups les plus financées du Moyen-Orient.Traveazy, qui a donc été chargée par l'Arabie Saoudite de concevoir Motawif pour centraliser les demandes des pèlerins occidentaux, comptait au moins un investisseur ayant des liens étroits avec le Bharatiya Janata Party (BJP), le parti ultranationaliste au pouvoir en Inde, selon Middle East Eye . L’information a soulevé depuis le 17 juin une vague d'incompréhension dans les milieux musulmans.