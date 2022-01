Vers une guerre civile en Inde ? Les appels au génocide des musulmans font craindre le pire

Les autorités policières de l'Etat d'Uttarakhand ont assuré avoir ouvert une enquête après l'organisation d'un événement au cours duquel des extrémistes ont appelé au massacre des minorités musulmanes dans le pays. Lors de ce rassemblement survenu en décembre, la foule s'est vue adresser des messages selon lesquels les gens ne devraient pas s'inquiéter d'aller en prison pour avoir tué des musulmans, selon une vidéo identifiée comme authentique par l'AFP.



« Même si seulement une centaine d'entre nous deviennent soldats et en tuent deux millions, nous serons victorieux » , a même prétendu Annapurna Maa, secrétaire général de l'Hindu Mahasabha, une organisation ultranationaliste hindoue fondée en 1915 dans le but de lutter contre la Ligue musulmane et le Parti du Congrès.



Comme au Myanmar qui persécute les Rohingyas, « la police, les politiciens, l'armée et tous les hindous en Inde doivent ramasser les armes et procéder à ce nettoyage. Il n'y a plus d'autre option », a déclaré le représentant d’un groupuscule extrémiste au cours de ce même rassemblement. Un « cas manifeste d'incitation au génocide », a alors dénoncé le député musulman Asaduddin Owaisi.