Inde : le domicile d’un ex-ministre musulman, opposant aux extrémistes hindous, attaqué

« rétablir un climat propice à la concorde et à l'harmonie ».

« Dans son livre "Sunrise over Ayodhya", M. Khurshid parle de l'hindouisme comme d'une religion qui unit l'humanité. Son opinion selon laquelle la version déformée de l’Hindutva est mortelle est confirmée par les individus qui ont incendié sa maison. Son point de vue selon lequel cela rappelle Boko Haram et l’Etat Islamique peut être dur à accepter pour certaines personnes, mais justifie-t-il la violation de la Constitution indienne en attaquant les biens personnels d'un citoyen ? »

« Nous répétons ses propos selon lesquels une telle violence odieuse ne fait pas partie de l'hindouisme ou d'aucune religion d'ailleurs. L'hindouisme a toujours fait place aux voix divergentes et, plutôt que d'étouffer le débat, il engage la discussion pour tendre vers la réconciliation. Cette intolérance manipulée dans un pays riche de sa diversité est un coup dur pour ce dont nos fondateurs avaient rêvé. »

Près de 200 personnalités de la vie politique, médiatique, universitaire et associative indiennes ont signé une déclaration pour condamner l'attaque et appeler les autorités à non seulement appréhender les auteurs dans les plus brefs délais mais aussi, affirment les signataires.