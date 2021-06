Inde : des journalistes poursuivis par la police pour avoir relayé une attaque islamophobe

« Jai Shri Ram »

« J'étais en route quand un conducteur d'autorickshaw m'a proposé de me déposer. Plus tard, deux autres hommes sont montés dans la voiture et m'ont dit de rester. Puis ils m'ont emmené dans une jungle, m'ont enfermé dans une pièce et m'ont battu. Ils m'ont demandé de chanter "Jai Shri Ram" et "Vande Matram". Ils ont arraché mon téléphone et cassé ma montre. Ils ont ensuite pris des ciseaux et m'ont coupé la barbe »

« Ils ont aussi menacé de me tuer et m’ont montré une vidéo d'eux attaquant d'autres musulmans. »

Après l’agression choquante d’un septuagénaire de confession musulmane dans l’Uttar Pradesh , en Inde, des journalistes ont été mis au banc des accusés pour avoir fait leur devoir d'information. Samedi 5 juin, Abdul Samad Saifi, 72 ans, un habitant de Ghaziabad, a été violemment agressé par un groupe d'individus alors qu’il se rendait à la mosquée. Ces derniers ont conduit leur victime dans un endroit isolé où ils l’ont roué de coups et forcé à scander, (Saluez le Seigneur Ram) et(Je te loue, Mère), des chants répandus parmi les groupes d’extrême droite hindous.La vidéo de son agression et ses circonstances ont alors été relayées par les journalistes Saba Naqvi, Rana Ayyub et Mohammed Zubair, ainsi que le média The Wire, poursuivis par la police alors que Times Now, qui ne fait l'objet d'aucune plainte, a interrogé la victime au sujet de l’attaque subie., a raconté la victime.