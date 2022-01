En Inde, la scandaleuse « mise aux enchères » de femmes musulmanes via des applications

« mises aux enchères »

L’islamophobie toujours plus galopante en Inde prend des formes qui font froid dans le dos. Depuis plusieurs jours, une centaine de femmes musulmanes ont été l’objet devirtuelles à travers une application sordide apparue le 1er janvier. Ces personnes, pour la plupart des femmes engagées dans la société civile, ont vu des images d’elles partagées sans leur consentement sur. Leurs photos étaient accompagnées de commentaires racistes et misogynes.Le créateur présumé de l’application, un étudiant en informatique âgé de 20 ans, a été arrêté, a annoncé jeudi 6 janvier un responsable de la police de New Delhi. Trois suspects dont une femme ont aussi été interpellés.Cette affaire intervient six mois après qu’une autre plateforme similaire a fait scandale. Près d’une centaine de femmes musulmanes avaient également étésur. Néanmoins, selon The Indian Express, aucune arrestation n’a été opérée dans cette affaire. Bulli Bai était hébergé sur GitHub, la même plateforme de développement de logiciels que Sulli Deals.commesont des termes utilisés dans les milieux ultranationalistes hindous pour désigner les musulmanes de manière dégradante et humiliante.