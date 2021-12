En Inde, plus de 200 mosquées décorées avec des versets du Coran par un calligraphe hindou

« Au fil du temps, j'ai commencé à reconnaître les mots et les alphabets et j'ai lentement et organiquement développé un intérêt pour cette langue. J’ai commencé à écrire en ourdou pendant mon temps libre, en copiant des mots dans des manuels, ce qui m'a aidé à développer mon art » , a-t-il confié, avant de poursuivre en évoquant son travail réalisé dans des lieux de culte musulmans. « C’est au cours de mes missions que j’ai appris à lire et à écrire en ourdou. Très vite, les gens ont commencé à reconnaître mon talent et m'ont donné l'occasion d'embellir des monuments architecturaux de la ville avec des versets du Coran » .



Ces monuments ont parfois bénéficié de ses services gratuitement tant l’artiste s’attachaient aux lieux : « J’ai reçu une hadiya (rémunération) pour plus de 100 mosquées mais j’ai travaillé gratuitement pour les 100 autres. Je ressentais une connexion spirituelle avec ces endroits, ce qui m’a poussé à ne pas exiger de compensation. »



Parmi ces édifices figure l'emblématique mosquée Noor à Hyderabad qu’Anil Kumar Chowhan a décorée dans les années 1990 : « J'étais aux anges. En décrochant ce gros contrat, je prouvais non seulement que mon talent était reconnu, mais aussi que j'avais reçu l'approbation de l'élite de la ville, ce qui allait m'ouvrir des portes. Et c'est ce qui s'est passé. »