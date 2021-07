« fatwa »

L’entrée dans le langage courant du termedans les sociétés occidentales s’est accompagnée, au gré de tragiques actualités à travers le monde, de discours simplistes et caricaturaux, porteurs en conséquence de confusions sur cette notion. La fatwa renvoie malheureusement dans de nombreux esprits à l'anathème, à une menace de mort et à un appel au crime. L’usage de plus en plus répandu de l’expressionen France en est d’ailleurs un exemple manifeste, entendue notamment à maintes reprises après l’odieux assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 Ce détournement de sens, qui ne part pas de nulle part et dont des musulmans sont aussi responsables, s’inscrit dans un continuum avec les préjugés traversant la notion de « charia » dès lors qu’elle est réduite à un système pénal archaïque présenté commeet qui prévoirait uniquement des sanctions, en particulier des châtiments corporels.Or, la fatwa est avant tout un avis juridique consultatif émis pour toute question – parfois même jugés loufoques – par des spécialistes de la jurisprudence islamique et qui peut avoir dans des pays musulmans (et pas ailleurs) une valeur décisionnelle selon le système politique adopté par les Etats ou encore la place accordée au pouvoir religieux. Une fatwa ne revêt jamais un caractère intemporel. Pour Tareq Oubrou,