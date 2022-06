Hajj 2022 : quel est le top 10 des pays comptant le plus de pèlerins à La Mecque ?

Alors qu’un million de musulmans sont autorisés à faire le hajj cette année, les pèlerins étrangers (850 000) sont particulièrement attendus, après avoir été empêchés de faire le grand pèlerinage deux années de suite. Si l'organisation de ce rite a changé en profondeur pour les pèlerins d'Europe et des Amériques , ce n'est pas le cas pour les pays musulmans.En tenant compte des chiffres communiqués en mai par le ministère du Hajj qui a abaissé les quotas de l'ordre de 45 % en moyenne par rapport à 2019, voici le top 10 mondial des pays aux quotas de pèlerins les plus élevés, hors Arabie Saoudite, qui s'octroie un quota de 150 000 pèlerins.Cinq ans plus tôt, en 2017, le classement était différent comme nos lecteurs pourront le constater ici.