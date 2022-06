Hajj 2022 : la hausse explosive des prix met le monde musulman en émoi

« exorbitants »

La plateforme Motawif assure désormais la vente directe de prestations liées au hajj aux pèlerins d’Europe et des Amériques, sans possibilité donc pour eux de se rabattre sur les agences en guise de solution intermédiaire. Les musulmans, dont un certain nombre ne sont pas avares en critiques lorsqu’il s’agissait de parler des prixaffichés par les agences, en auront-ils au moins pour leur argent ?Plusieurs forfaits de base étaient proposés par la plateforme aux intéressés avant le 13 juin, date de clôture des inscriptions, et ils s’affichaient initialement entre 6 300 et 10 000 € par personne en France. Au final, il fallait compter entre 7 800 et plus de 11 000 €, et cela sans connaître encore la qualité réelle des services. Avant l’annulation définitive de leur saison, les agences françaises affichaient des forfaits entre 8 500 et 9 500 €. Devant l’inconnu, et les questionnements encore nombreux liés notamment aux modalités de paiement et aux garanties, de nombreux candidats ont préféré encore reporter le hajj.