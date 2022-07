Hajj 2022 : combien de pèlerins français à La Mecque ? Leur nombre révélé

Les chiffres les plus pessimistes sur la présence française à La Mecque tendaient vers les 500 pèlerins quand les plus optimistes déclaraient environ 1 600. Chacun y allait de ses estimations tenant compte notamment du nombre connu de vols assurés depuis Paris par la Saudia Airlines et de témoignages – bien trop subjectifs – de passagers à l'embarcation ne volaient pas plus haut mais la rédaction s'est bien garder d'avancer un quelconque chiffre, en l’absence d'informations fiables.Saphirnews a réussi à se procurer deux chiffres-clés qui nous proviennent d'une source sûre. Elles sont 1 700 personnes à s'être inscrites à Motawif. Un chiffre qui s'explique, entre autres, par la mise en place trop tardive du portail, le manque de confiance à son égard ou encore les prix des packages non incitatives. Le deuxième chiffre-clé qui nous a été communiqué est plus frappant. Seuls 1 097 pèlerins de France sont présents sur le sol saoudien. Une statistique très en-deçà donc du quota attribué en mai dernier. Il est fort à parier que la chute doit être aussi conséquente pour les autres pays des zones Europe, Amériques et Australie dont Motawif est chargé de s’en occuper jusqu’à présent. Du côté des responsables du portail, c'est silence radio sur les chiffres. Après deux années de fortes restrictions, 2022 devait signer un retour en fanfare pour l’ensemble des pèlerins ; elle restera dans les annales comme une année jalonnée de (mauvaises) surprises pour nombre de musulmans d’Occident.Lire aussi :