« Apartheid bancaire » visant les musulmans ? Darmanin pointe le comportement « problématique » de banques

« Nos services (…) échangent avec la Fédération bancaire française (FBF) depuis de nombreux mois pour tenter de mesurer l'ampleur du phénomène, comprendre ses causes et réfléchir à des solutions » , lit-on dans le courrier. Lors d’une rencontre organisée en février avec la FBF, « plusieurs établissements bancaires ont fait état d'irrégularités multiples, constatées sur des comptes bancaires d'associations exerçant le culte musulman et ayant conduit à leur fermeture, sans préavis, ni explications. Ces établissements ont indiqué que le recours à de l'argent liquide, l'utilisation de cagnottes en ligne, de services de paiement non traçables, de crypto-actifs, ou de financements internationaux pouvaient justifier une alerte interne et entrainer la fermeture d'un compte sans explication ».



« La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme font bien évidemment partie des obligations de vigilance que les banques doivent respecter. Ces obligations n'imposent en revanche nullement de fermer un compte bancaire, a fortiori sans information préalable, y compris lorsque ce compte fait apparaître des mouvements suspects », signifie le ministre de l’Intérieur. « Dans cette dernière hypothèse (…), la seule obligation porte sur l'envoi d'une déclaration de soupçon étayée à Tracfin » , assure-t-il, estimant que « le comportement maintes fois constaté de certains établissements bancaires est d'autant plus problématique que la fermeture d'un compte nuit à la traçabilité des fonds et complexifie les actes d'investigations qui pourraient être menés par Tracfin et, le cas échéant, par un autre service de renseignement ou par l'Autorité judiciaire ».