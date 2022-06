Des mosquées dénoncent un « apartheid bancaire » visant les musulmans de France

« l'apartheid bancaire qui vise les institutions musulmanes de France et leurs bienfaiteurs »

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) crie son ras-le-bol. L'instance, présidée par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane, a dénoncé, lundi 6 juin,Le termeest fort. Trop même. Mais le CMR assume ce choix, souhaitant sensibiliser la classe politique et le gouvernement en particulier d'un problème récurrent qui dure depuis bien longtemps. Ainsi, et ce,, mettant à mal les projets., dénonce aussi le CMR, inquiète deLe porte-parole du CMR, Azzedine Gaci, s'était récemment emporté sur les réseaux sociaux contre la BNP. Celle-ci a été accusée d'avoir fermé sans explications le compte bancaire d'un homme ayant fait un don de 10 000 € à une mosquée en construction dans la métropole de Lyon. Elle aurait également fermé ceux de son père, de son frère, de sa soeur et de son oncle, soit au total cinq comptes.