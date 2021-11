Fermeture de comptes bancaires de mosquées : le CFCM dénonce à son tour l'arbitraire

« situation discriminatoire ».

« constatées sur l’ensemble du territoire national »,

« de façon autoritaire »

« dans une situation de précarité, alors qu’aucune infraction justifiant un tel acte n’a été relevée »

« Il semblerait que les versements en espèces seraient la cause principale de ces fermetures. Or ces versements proviennent des collectes organisées lors notamment de la prière du vendredi et du mois de Ramadan »,

« Sans ces dons des fidèles, des nombreuses mosquées ne pourraient pas assumer leurs dépenses de fonctionnement. Il faut rappeler que ce type de collecte n’est pas propre uniquement au culte musulman. »

« pour mettre fin à cette situation injustifiée »

« des propositions de bonnes pratiques pour les collectes de dons à même d’améliorer la confiance mutuelle entre les associations musulmanes et les institutions bancaires ».