Loi séparatisme : pour mieux s'y conformer, un guide pratique destinée aux associations musulmanes

La première fiche est la seule qui tient sur une seule page. Elle rappelle les différences entre régimes juridiques associatifs. La seconde et la troisième expliquent respectivement ce que sont une association cultuelle et une association mixte dite 1907, rappelant au passage que les obligations de ces dernières en termes de transparence financière et comptable, de gouvernance et de déclaration des dons et legs provenant de l’étranger sont désormais alignées aux structures loi 1905. Ces fiches, plus fournies que la première, passent non seulement en revue les nouvelles règles dues à la loi CRPR, mais aussi les financements, les ressources et les avantages financiers et fiscaux des associations. Le contrat d’engagement républicain fait l’objet d’une présentation spécifique sur la troisième fiche.



La quatrième se présente sous la forme d’un tableau comparatif et récapitulatif des différences entre les deux types d’association. Les trois dernières fiches traitent plus spécifiquement de la loi CRPR. Dans la cinquième, les responsables associatifs trouveront toutes les possibilités de se conformer à la nouvelle loi, tandis que la sixième présente les mesures transitoires qui permettent aux associations d’appliquer la loi tout en se préparant aux nouvelles obligations légales, avec un rappel des dates limites. Enfin, la dernière fiche fait la liste des sanctions pénales renforcées par la loi CRPR et des dispositions de police des cultes prévues par la loi du 9 décembre 1905.