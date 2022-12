De premiers ateliers franco-allemands qui dressent le portrait d’un islam qui s’enracine aux pays de Goethe et d’Hugo

Malgré une différence d’importance du rapport de l’État avec ses religions qui s’exprime, côté allemand, par le concept de « séparation-coopération » et, côté français, par « une séparation plus stricte s’apparentant à une relative ignorance » selon les mots de l’universitaire Céline Beraud, rapportrice du premier atelier, il y a une volonté commune de vouloir institutionnaliser dans les deux pays l’aumônerie musulmane au sein des institutions de l’hôpital, des prisons et des armées, même si, côté allemand, ce n’est pas encore atteint au sein de la Grande Muette.



L’État fédéral allemand et ses länder semblent disposer de plus de marges de manœuvre, rappelle Augustin Jomier, qualifiant la France d’ « État manchot » à propos de l’organisation du religieux. Cela dit, concernant les aumôneries, la France marque une longueur d’avance sur son voisin outre-Rhin car, confronté à son obligation du respect de la liberté de culte, l’État se doit d’apporter un soutien logistique et financier aux citoyens privés de liberté comme c’est le cas, pour des raisons différentes, dans les milieux carcéraux, hospitaliers et militaires. Selon les termes de Sonia Backès, « la neutralité de l’État n’empêche pas les pouvoirs publics d’intervenir dans les endroits où les libertés sont limitées pour permettre au citoyen de respecter sa liberté de culte. C’est bien le cas des aumôneries ».



Céline Beraud a souligné que la fonction d’aumônerie est étrangère au référentiel musulman puisqu’il est tiré du registre chrétien et particulièrement catholique. Ce qui doit engager une réflexion théologique de la part des musulmans car le statut de l’aumônier diffère de celui de l’imam. Si les femmes des deux pays frontaliers ont pu s’approprier ces nouvelles professions, l’aumônerie est cependant à l’étape de semi-professionnalisation, a constaté l’universitaire, pointant la nécessité pour elle de s’ouvrir davantage aux générations nées et socialisées en France et en Allemagne. Plusieurs interlocuteurs allemands, et au premier chef la secrétaire d’État allemande, apprécient cette efficacité française et souhaitent s’en inspirer.