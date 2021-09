Allemagne : l’Islamkolleg inauguré, pour des imams « made in Germany »

« se distingue par deux particularités : nous voulons refléter la réalité de la vie des musulmans en Allemagne et les enseignements se déroulent exclusivement en allemand »

« absolument aucune prise d’influence de l’Etat qui ne s’est pas immiscé dans l’élaboration des programmes ».

L'Islamkolleg - le Collège de l'islam - à Osnabrück, en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne, a inauguré ses premiers cours, lundi 14 juin, destinés aux futurs imams et cadres religieux musulmans. Cette formation professionnelle, visant à favoriser un islam allemand, a été encouragée ces dernières années par la Conférence allemande sur l'islam (DIK) et le ministère fédéral pour l'Enseignement et la Recherche (BMBF).Sur la quarantaine d'étudiants, hommes et femmes confondus, 25 ont entamé le cursus sur deux ans leur permettant de devenir un cadre religieux, les autres ayant choisi de suivre des cours de perfectionnement. L'apprentissage, a expliqué à l'AFP le président de l'Islamkolleg, Esnif Begic qui assure qu'il n'y aCette formation, soutenue par l'Etat allemand, émerge dans un contexte où l'Allemagne se soucie de l'influence que peut exercer Ankara sur son territoire. La plupart des imams détachés de l'étranger viennent de Turquie et Berlin veut en limiter le nombre. Le DITIB et Milli Görus ont refusé de participer à la création de l'institut. Le DITIB a néanmoins lancé sa propre formation d'imams . Une partie de ses cadres religieux est ainsi formée en Allemagne depuis janvier 2020.