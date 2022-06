Islam de France : le FORIF, acte 2, le bilan avant la pause estivale

« avant la pause estivale et dans la perspective de la rentrée qui nous amènera rapidement à la quatrième édition des Assises territoriales de l'islam de France (ATIF) »

Quatre mois après la première séance plénière du Forum de l’islam de France (FORIF), où en sont les travaux des groupes de travail engagés dans la restructuration du culte musulman ?Après de multiples réunions organisées au cours des derniers mois par chacun des groupes, l’heure est à un premier bilan qui sera réalisé lors d’une deuxième réunion plénière prévue mercredi 29 juin à Paris, au ministère de l’Outre-Mer, avec le concours du Bureau central des cultes (BCC) du ministère de l’Intérieur, très actif dans leur collaboration avec les participants du FORIF. Un point nécessaire, précise une source proche du dossier.Le chantier de la structuration du culte musulman en France avance. Doucement mais surement, selon des participants. Tandis que les travaux relatifs à l'imamat et à l'aumônerie sont complexes et vont, par conséquent, demander du temps pour aboutir, les premiers résultats concrets sont, à ce stade, à voir du côté du groupe de travail dédié au droit et à la gestion des associations du culte musulman, qui a produit un guide pratique visant à aider les structures musulmanes à se conformer à la loi confortant le respect des principes de la République. Depuis, les débats se sont déplacés sur la fermeture des comptes bancaires appartenant à des mosquées. Un dossier auquel le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est révélé être sensible. Lire aussi :