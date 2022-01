Islam de France : avant la plénière, ce qu’il faut savoir des premières propositions du FORIF

C’est officiel : le Forum de l’islam de France (FORIF) organise sa réunion inaugurale samedi 5 février à Paris, plus précisément au Conseil économique social et environnemental (CESE) plutôt qu'à Place Beauvau. Gérald Darmanin, en sa qualité de ministre de l’Intérieur chargé des Cultes, sera présent.La session plénière, qui sera précédée le matin d'une troisième réunion des groupes de travail, représentera une étape cruciale dans la restructuration du dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs du culte musulman. Elle réunira une centaine de personnes, dans un format proche de celui des instances de dialogue avec l’islam initiées après les attentats de 2015 d’abord à l’échelle nationale, puis territoriale.L'agenda a été précisé à l’issue d’une série de réunions organisées en visioconférence, avec le concours actif du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur, lors des deux premières semaines du mois de janvier. Quatre groupes de travail ont été constitués sur des sujets jugés prioritaires à l’issue des Assises territoriales de l’islam de France : la professionnalisation et le recrutement des imams, de l’organisation et du fonctionnement des aumôneries, de la lutte contre les actes antimusulmans et la sécurité des lieux de culte, et de l’application de la loi confortant le respect des principes de la République. Que faut-il retenir des échanges établis dans ce cadre ?