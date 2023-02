Islam de France : le Forif sera reçu à l'Elysee par Emmanuel Macron

« dans les prochains jours »

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en avait fait l'annonce aux participants du Forum de l'islam de France lors de la session plénière organisée début février Place Beauvau : une rencontreavec Emmanuel Macron se prépare, comme le rapportait alors ici Saphirnews. Cette rencontre entre les acteurs musulmans du Forif et le chef de l'Etat, organisée un an après le lancement en grande pompe de la plateforme de dialogue, a été fixée au jeudi 16 février à l'Élysée.A noter, à l'appel de l'intersyndicale, une cinquième journée de mobilisation nationale contre la très contestée réforme des retraites est prévue le même jour que le rendez-vous souhaitée par le chef de l'Etat avec le Forif.Par ce geste, l'Elysée entend ainsi non seulement montrer son implication dans le dossier de la structuration du culte musulman en France mais aussi peser de tout son poids pour appuyer ce format de dialogue qui a évincé le Conseil français du culte musulman (CFCM) de son rôle d'interlocuteur de l'Etat. Lire aussi :