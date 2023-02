Islam de France : le « triple pacte » d'Emmanuel Macron engagé avec le Forif

« un symbole fort de respect pour l’islam de France et la réaffirmation de la volonté (présidentielle) d’accompagner sa structuration »

C'est sous les ors de la République que la soixantaine de participants qui animent le Forum de l'islam de France (Forif) depuis un an se sont réunis, jeudi 16 février, au Palais de l'Elysée, à l'invitation d'un Emmanuel Macron désireux de voir avancer le dossier bien complexe de l'organisation de l'islam de France. Exit le Conseil français du culte musulman (CFCM) que les querelles de minarets ont fini par achever, le Forif fait place nette (voir encadré).Depuis son lancement en février 2022, la plateforme de dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs musulmans en a fait du chemin. En témoigne le bilan d'étape des travaux dressé lors de la dernière session plénière début février à deux pas de l'Elysée, Place Beauvau, et aujourd'hui présenté devant un chef de l'Etat averti mais attentif. En présence d'un parterre de journalistes, chaque groupe – quatre au total – s'est employé, par l'intermédiaire de leurs rapporteurs, d'exposer dans les grandes lignes les conclusions de leurs travaux, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau.Une occasion offerte pour Mourad Dali, porte-parole du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY) et rapporteur du groupe de travail sur l’organisation et la gestion des aumôneries musulmanes, de saluer ouvertement. Le Forif estpour les musulmans qui, en un an, a réalisé des avancées, abonde Sandrine Oddon, rapporteure du groupe droit et gestion des associations cultuelles musulmanes, à l’initiative d’une étude sur l’inclusion bancaire des mosquées. Ce qu’Emmanuel Macron a salué une fois la restitution des travaux terminée.