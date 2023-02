Après les séismes en Turquie et en Syrie, les mosquées franco-turques face à un tsunami de solidarité

Déjà 130 palettes ont été envoyées avec, dans les cartons, des produits de première nécessité, des vêtements, des couvertures, des tentes, des groupes électrogènes… Les dons sont si énormes que le manque de scotch se fait sentir par moments. Autour de Roubaix, « plusieurs enseignes nous ont dit qu’elles ont été dévalisées » par de généreux donateurs qui viennent ensuite déposer leurs achats à la mosquée. « On ne dort pas beaucoup mais voir la communauté soudée (face au drame) nous donne de l’énergie. Tout se fait naturellement », soutient-il. « On parle quand même d’une zone à couvrir qui s’étend sur 100 000 km2 et sur laquelle plus de 15 millions de personnes y résidaient. C’est deux fois la taille des Pays-Bas et c’est plus grand que le Portugal. »



En parallèle, la mosquée Eyub Sultan, qui vient de cesser la collecte de vêtements, a recueilli plus de 200 000 euros. Du côté du DITIB France auquel est rattaché le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), par ailleurs présidé par Ibrahim Alci, 4 millions d’euros ont été collectés, a annoncé l’organisation dimanche 12 février. Le président de la fédération témoigne de la mobilisation historique de « toutes les mosquées et associations franco-turques, partout en France, qu’elles soient affiliées au CCMTF ou à Milli Görüs, chacune à son échelle, chacune à sa manière ».