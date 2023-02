Sur le vif Séismes en Turquie et en Syrie : un appel à la prière de l’absent dans les mosquées de France Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 8 Février 2023 à 10:45









Tandis que la solidarité internationale s’organise pour venir en aide aux sinistrés, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) appelle les mosquées de France à élever une prière de l’absent en mémoire des victimes des séismes à l’occasion de la prière du vendredi 10 février. « Nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournerons » , rappelle le CMR, en référence au verset 156 de la sourate coranique La vache (Al-Baqara).



L'instance religieuse rhodanienne appelle aussi « les gouvernements français et européens à se mobiliser pour fournir l’assistance nécessaire afin d’aider les Turcs et les Syriens à surmonter les conséquences de cette catastrophe humaine ».



La Grande Mosquée de Paris, qui a appris « avec effroi » les dévastations causées par les séismes, a fait savoir dès lundi 6 février qu’une prière de l'absent sera célébrée ce vendredi. « Face à cette terrible catastrophe, dont le bilan humain s'alourdit d'heure en heure, la Grande Mosquée de Paris en appelle à la solidarité et à la générosité de tous. Elle remercie celles et ceux qui, en ce moment tragique, viennent en aide aux personnes et aux terres meurtries » , indique-t-elle. « Nos prières s'élèvent vers le Tout Puissant pour les victimes et leurs familles, et pour que les disparus soient retrouvés sains et saufs. »



