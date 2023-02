Sur le vif La Turquie et la Syrie frappées par deux violents séismes, l'hécatombe Rédigé par Saphirnews | Mardi 7 Février 2023 à 09:25





La Turquie est régulièrement touchée par de violents tremblements de terre. Un nouveau et puissant séisme de magnitude 7,8, survenu très tôt lundi 6 février, suivi d'une deuxième de magnitude 7,5 dans la journée, a provoqué la mort d’au moins 4 800 personnes dans le sud-est du pays, près de la ville de Gaziantep, ainsi que dans le nord de la Syrie. Le bilan s’alourdit très rapidement au fil des heures en raison de l’effondrement de centaines de bâtiments qui continuent après une série de fortes répliques sismiques. Plus de 3 300 morts et de 15 000 blessés ont été enregistrés par les autorités turques, plus de 1 400 du côté syriennes.*



« Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées » , a indiqué le président français Emmanuel Macron via Twitter, suivi d’un message de soutien en turc.



« Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies. L'Allemagne va bien entendu envoyer de l'aide » , a aussi fait savoir le chancelier allemand Olaf Scholz sur le même réseau social.



L'Union européenne a annoncé avoir envoyé des équipes de secouristes en Turquie, tandis qu'Israël a également offert son assistance, « à la demande du gouvernement turc » selon les mots du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux pays ont, en effet, rétabli leurs relations diplomatiques en août 2022. Plusieurs autres pays ont fait des annonces similaires en signe de solidarité avec les pays touchés.



Alors que les températures ont chute dans la région sinistrée, la course contre la montre est plus que jamais engagée. Les efforts engagés par les secours ont permis jusqu'à présent d'extraire plus de 7 800 personnes des décombres en Turquie. Cette catastrophe est l'une des pires de son histoire.



*L'article est régulièrement mis à jour avec le bilan.