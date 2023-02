Séismes en Turquie et en Syrie : la solidarité internationale à l'épreuve des enjeux géopolitiques

« Nous partageons cette demande avec les États membres de l’UE et nous les encourageons à apporter l’aide demandée »

« important de s’assurer (…) que cette aide va aux personnes qui en ont besoin, et qu’elle n’est pas détournée. C’est quelque chose que nous allons surveiller »

« destinée, d'une part, à aider les personnes dans le besoin à avoir accès à un abri, à de l'eau, à des services d'assainissement et de soins de santé, ainsi qu'à divers produits qui leur font actuellement défaut, et, d'autre part, à soutenir les opérations de recherche et de sauvetage »

« initiale »

« permettant d'intensifier les efforts déployés dans le pays »,

, a alors fait savoir le commissaire européen en charge des crises, Janez Lenarcic, tout en précisant qu'il est. La Commission européenne a ainsi annoncé l'octroi d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence en faveur de la SyriePour la Turquie, l’assistance immédiate est bien plus importante. Outre l’enveloppede 3 millions d'euros d'aide d'urgence31 équipes de recherche et de sauvetage et cinq équipes médicales ont été offertes par 20 États membres de l'UE, ainsi que par l'Albanie, le Monténégro et la Serbie par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE. Ces équipes sont composées au total de plus de 1 500 secouristes et d'une centaine de chiens pisteurs.Mercredi 8 février, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le Premier ministre de Suède, Ulf Kristersson , qui occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne, ont annoncé leur intention d’organiser une conférence des donateurs, en coordination avec les autorités turques, afin de mobiliser des fonds en provenance de la communauté internationale. Cet événement est prévu à Bruxelles au cours du mois de mars et accueillera des représentants des pays membres de l’UE ainsi que des pays voisins.