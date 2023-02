Séismes en Turquie et en Syrie : plus de 33 000 morts selon un bilan plus que provisoire

Une semaine après les tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 33 000 morts dont au moins 29 000 victimes en Turquie. Selon des experts, le bilan pourrait malheureusement plus que doubler.Ces tout derniers jours, quelques rares survivants ont pu être extraits des décombres mais ce sont surtout des corps sans vie qui sont aujourd'hui remis aux familles. Des milliers de personnes sont portées disparues, sous le poids des milliers d'immeubles qui se sont effondrées pendant et après les séismes. Une source de colère pour les sinistrés en Turquie, qui a poussé les autorités à ouvrir une centaine d'enquêtes contre des promoteurs immobiliers. Des arrestations ont d'ores et déjà commencé.Quelque 32 000 personnes sont mobilisées pour les opérations de recherche et de secours en Turquie, ainsi que plus de 8 000 secouristes étrangers, selon l'agence turque Anadolu. La Syrie étant sous le coup de sanctions internationales, il reste encore difficile d'y déployer des secours. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées par la catastrophe.Lire aussi :