Ghaleb Bencheikh reconduit à la tête de la Fondation de l’islam de France

De la fumée blanche s’est échappée de la rue Saint Dominique, au siège de la Fondation de l’islam de France (FIF). Le suspense a pris fin après plusieurs mois d’attente. A l’issue d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue jeudi 10 juin, Ghaleb Bencheikh, candidat à sa propre succession, a été élu par 10 voix pour et une abstention selon nos informations.Après des mois d’indécision qui ont conduit à quatre reports de la réunion du CA, l’islamologue, par ailleurs producteur de l’émission Islam sur France Culture, a finalement remporté les faveurs de l’exécutif face à Sadek Beloucif, chef du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et ancien membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE). Le président du Conseil d’orientation de la FIF s’était porté candidat depuis des mois à la présidence, avec l’appui de la Grande Mosquée de Paris, non sans créer des hostilités.Une fois que l’Elysée a tranché, ce qui fut le cas à quelques heures de l'élection, les trois voix dont disposent les pouvoirs publics (le ministère de l’Intérieur, de la Culture et de l’Enseignement supérieur), auxquels s’ajoutent les deux du collège des fondateurs de la FIF formé par les représentants du groupe ADP (Paris Aéroport) et de la SNCF, ont permis de faire plier le résultat au sein d’un conseil d’administration qui compte aussi, mine de rien, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) Mohammed Moussaoui, en conflit avec la GMP.