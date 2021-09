La Fondation de l'islam de France à l'heure du renouvellement de sa présidence

Challenges

« banque de l’islam de France »

« C’est un homme de qualité mais c’est un solitaire »

« parler avec toutes les composantes de l’islam de France »

« pas assez ».

« faire de l’islamologie fondamentale, c’est très bien mais la fondation doit résolument aller vers le peuple, il faut faire de la vulgarisation scientifique »

« il ne faut pas uniquement compter sur de gros investisseurs institutionnels. La fondation doit faire appel à la générosité populaire »

« défi de la notoriété »

« peu connue »

« Il n’est pas dans la vocation de la FIF, qui est une institution laïque de droit privé, de vivre éternellement des deniers publics »

« nous avons aussi besoin d’une impulsion et nous l’attendons de l’Etat »

Prudent, Sadek Beloucif n'épargne néanmoins pas le président sortant, comme en témoigne la tribune parue mardi 8 juin surdans laquelle il tacle l’idée d’uneavancée récemment par Ghaleb Bencheikh., déclare auprès de Saphirnews le médecin, estimant que la FIF se doit de, ce qu’elle ne feraitPar ailleurs,, affirme Sadek Beloucif.En réponse, Ghaleb Bencheikh met en avant l'organisation des universités populaires, devenues digitales en raison de la crise sanitaire. Toutefois, l’islamologue sait qu’il doit encore convaincre des décideurs à le maintenir à la tête de la FIF malgré son magistère intellectuel. Il rappelle ainsi n’avoir pas fait un mandat complet de quatre ans, que celui-ci a été perturbé par la crise du Covid-19 et que les moyens dont la structure dispose sont loin d'être suffisants pour réaliser toutes les ambitions affichées.Cette difficulté, maintes fois soulignée par l'équipe sortante, rappelle combien le financement est un enjeu capital pour l’avenir de la fondation. Pour Sadek Beloucif,grâce à la défiscalisation des dons. Et pour cela, la FIF doit aussi répondre aucar la structure reste encore, affirme le médecin., déclarait quelques mois plus tôt Ghaleb Bencheikh. Mais