Entre enjeux de gouvernance et enjeux financiers, l'avenir de la Fondation de l'islam de France en suspens

« fructueuse »

« institut capital pour l'avenir de l'islam de France »

« si rien n’est fait, nous végétons jusqu’à ce que nous mourrons de notre petite mort »

« Il n’est pas dans la vocation de la FIF, qui est une institution laïque de droit privé, de vivre éternellement des deniers publics »

« nous avons aussi besoin d’une impulsion et nous l’attendons de l’Etat »

« La parole présidentielle est engageante »

« délégataire de certaines missions régaliennes de l'État dans les domaines éducatif, social et culturel »

« Il y a aussi une nécessité de ne pas ramener le débat de l'islam que sur le plan géopolitique ou sécuritaire »

Cette annonce venait couronner les efforts de longue haleine de Ghaleb Bencheikh pour assurer la pérennité de son institution, créée sur la volonté de l’Etat fin 2016 mais qui est jusqu’ici peu dotée en moyens.Outre l'interdiction de financements étrangers hors Union européenne inscrite dans ses statuts, la difficulté est décuplée par l’absence de mécènes et de philanthropes privés capables de venir à la rescousse des structures concourant à répondre aux défis que pose la présence musulmane en France. A l’exception notable de l’Aga Khan qui a aidé par deux fois la FIF, il n’existe pas en France de « Rothschild musulmans » sur lesquels la fondation peut compter. Les grandes entreprises françaises demeurent, quant à elles, toujours aussi frileuses à mettre la main à la poche dans un contexte où le sujet islam est anxiogène.L’annonce présidentielle, qui était intervenue une semaine après une rencontreà l’Elysée entre Emmanuel Macron et Ghaleb Bencheikh pour plaider la cause d'un, avait alors été vécue naturellement comme une vraie bouffée d’oxygène pour la FIF tant elle veut sortir de l’asphyxie financière dans laquelle elle se trouve. Mais quatre mois sont passés depuis et la promesse n’a toujours pas été concrétisée. Or,, prévient le président de la FIF lors d’un point presse organisé mercredi 10 février durant lequel a été présenté le bilan d’activités – le premier – des trois dernières années de l’institution., déclare Ghaleb Bencheikh. Néanmoins,et la FIF, reconnue d’utilité publique, est, appuie-t-il auprès de Saphirnews.