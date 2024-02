SÃ©curitÃ© des musulmans, statut de lâ€™imam, structurationâ€¦ ce quâ€™il faut retenir de la session 2 du Forum de lâ€™islam de France

Sur la question des carrés confessionnels, le ministre des Cultes a indiqué sa volonté de faire en sorte « d’ici le 1er juillet » , et après consultation de l’Association des maires de France, que « l’accès à une sépulture ne soit plus un sujet pour nos compatriotes, quelle que soit leur religion et en respectant leurs demandes » . Autre annonce, la création prochaine du Conseil national de l’aumônerie musulmane (CNAM), qui permettra « la nomination aux postes d’aumônier national et la mise à disposition de ressources pour les aumôniers musulmans au service des détenus, des personnes hospitalisées ou des militaires ».



« Il y aura désormais un statut de l’imam en France » , a affirmé Gérald Darmanin, qui a demandé au Forif de travailler « sous six mois » à la création d'un statut visant notamment à assurer une meilleure protection sociale aux imams. Il a aussi plaidé pour le renforcement d’une offre de formation théologique sur le sol français, « ce qui n’est pas le rôle de l’Etat » : « A l’Etat la formation à ce qui fait la France et sa spécificité, notamment dans le dialogue entre l’Etat et les cultes ; à vous la formation théologique et spirituelle des imams. »