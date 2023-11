Entre exaspÃ©ration et frustration, des responsables musulmans Ã  la rencontre de GÃ©rald Darmanin

« deux poids, deux mesures »

« témoigne des efforts constants faits pour renforcer la fraternité religieuse et pour que les violences de toute part ne puissent être commises à l'encontre de nos concitoyens en raison de leur appartenance religieuse, quelle qu'elle soit »

« nous craignons, je crois malheureusement à raison, que ce terrible conflit soit importé dans notre pays et vienne menacer la cohésion de notre communauté nationale »

« J'avais compris qu'il y a un problème, je ne vis pas dans un monde à part »

Ces dernières semaines, le malaise et la frustration des citoyens musulmans sont palpables, amplifiés par les difficultés à exprimer leur solidarité envers le peuple palestinien sous peine d'être injustement criminalisés ou encore d'être accusés de faire le lit de l'antisémitisme. Leà l'œuvre vis-à-vis des musulmans et des défenseurs de la cause palestinienne est un sentiment très largement partagé, y compris par le recteur de la GMP, applaudi au cours de la rencontre après avoir exposé de nouveau les raisons de son refus à participer à la grande marche contre l'antisémitisme le lendemain. Elle a réuni 105 000 personnes dans la capitale, 182 000 au total à travers la France.Dans le prolongement de l'initiative, les responsables des cultes chrétiens, juif, musulman et bouddhiste sont reçus ce lundi 13 novembre à l'Elysée par Emmanuel Macron. Figurent dans la liste des invités Chems-Eddine Hafiz, Mohammed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France (UMF), et Sadek Beloucif, en tant que participant du Forum de l'islam de France (Forif). L'histoire de la Grande Mosquée de Paris, a introduit le recteur. Mais, depuis le 7 octobre,, a-t-il poursuivi en déplorant « la libération de la haine et la montée de la discrimination antimusulmane » Son invité, chargé des Relations avec les cultes, aurait-il ressenti le besoin de calmer des esprits auprès de cette frange de la population ?, a déclaré le ministre pour expliquer sa présence devant l'assemblée, en présence du préfet de police Laurent Nuñez, de la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse et de la maire du 5e arrondissement de Paris Florence Berthout. Les rares journalistes présents n'ont pas été autorisés à poser des questions ; elles auraient pourtant très probablement permis de préciser des propos du ministre.