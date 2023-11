Des menaces profÃ©rÃ©es contre la mosquÃ©e de Nanterre, le ministre de l'IntÃ©rieur rÃ©agit

« Nous brûlerons au hasard vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités, et nous vous pourchasserons hors de France. »

« amis de Charles Martel »

« L'islamophobie gagne du terrain, ces dernières semaines particulièrement et dans le plus grand silence des responsables politiques. »

« Je condamne avec la plus grande fermeté les menaces reçues contre des lieux de culte musulmans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre et j’espère les condamnations les plus fortes contre tous les porteurs de haine »

C'est en ces violents termes qu'a été écrit le courrier de menace posté à l'attention de la mosquée Ibn Badis de Nanterre (Hauts-de-Seine).Signé des, la lettre est datée du 3 octobre, avant l'attaque du Hamas contre Israël, mais n'a été ouverte que près d'un mois plus tard. Une plainte a été déposée par les responsables de l'institut musulman regroupant un lieu de culte et une école.Ces derniers ont remercié le maire de Nanterre (DVG), Raphaël Adam, et la députée Sabrina Sebaihi (EELV) pour leur visite de soutien. Cette dernière, présente à la manifestation pro-palestinienne du 4 novembre à Paris, s'est insurgée sur X en interpellant, jeudi 2 novembre, Gérald Darmanin :, a fait savoir, vendredi 3 novembre, le ministre de l'Intérieur.