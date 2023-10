IsraÃ«l/Gaza : des actes antisÃ©mites en forte hausse en France

« La République sera toujours plus forte ! Je condamne avec fermeté ces actes racistes et antisémites. Les coupables doivent être arrêtés et jugés avec la plus grande sévérité »

« Nous qui avons la première communauté juive d'Europe, je veux leur dire que nous faisons tout pour les protéger »

« des moyens très importants »

Des étoiles de David taguées sur le mur d'une habitation ont été découvertes, lundi 30 octobre, à Saint-Ouen. Pour le maire de cette commune de Seine-Saint-Denis, le caractère antisémite de ces tags est indéniable., s'est indigné sur X Karim Bouamrane.C'est l'une des dernières expressions de la montée de l'antisémitisme constatée en France depuis l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre Israël. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, lundi 30 octobre sur BFMTV, que 819 actes antisémites ont été recensés, donnant lieu à 414 interpellations.Bien qu'aucune agression violente n'a fort heureusement été enregistrée au cours de ces dernières semaines, l'inquiétude s'exprime avec force parmi les juifs de France. Outre les tags, insultes et autres menaces rapportés, la haine antisémite s'exprime beaucoup en ligne. Plus de 4 000 signalements ont été reçus sur la plateforme Pharos., a déclaré Gérald Darmanin, assurant quesont mis en œuvre en ce sens. La sécurité des synagogues et des lieux communautaires juifs a été renforcée, aussi bien en France qu'à travers l'Europe qui voit aussi une recrudescence des actes antisémites.Lire aussi :