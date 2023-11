A Paris, une grande manif pour exiger un cessez-le-feu immÃ©diat Ã  Gaza

« horrifié »

« Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de populations, ainsi que la levée immédiate du blocus,

Nous exigeons que la France s’engage activement dans ce sens.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers la France samedi 4 novembre en soutien à la cause palestinienne. Une nouvelle occasion pour les partisans du cessez-le-feu immédiat de se faire entendre, à l'heure où la bande de Gaza vit au rythme de bombardements qui provoquent leur lot de chagrin et de désolation depuis près d'un mois.Près de 9 500 morts ont été recensés à ce jour. L'armée israélienne a reconnu avoir frappé, vendredi 3 novembre, un convoi d'ambulances devant le principal hôpital de Gaza, al-Shifa, en affirmant avoir ciblé des membres du Hamas. Au moins 15 personnes ont été tuées. Une attaque dénoncée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est ditA Paris, c'était la première manifestation non statique à avoir été autorisée par la préfecture de police, qui a compté 19 000 manifestants. Les organisateurs, parmi lesquels le syndicat CGT, ont revendiqué la présence de 60 000 personnes dans la capitale, unis pour dire stop au massacre et à l'impunité d'Israël.La manifestation, qui s'est déroulée dans le calme entre place de la République et place de la Nation, a vu notamment la présence du leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, et le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure.a de nouveau fait savoir le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, à l'appel de la manifestation.