La fin du systÃ¨me des imams dÃ©tachÃ©s en France actÃ©e au 1er janvier 2024

« sortir de l’islam consulaire »

« réduire les influences étrangères »

« cadre spécifique »

« au moins partiellement, formés en France »

« attentif »

« respectueuse des lois et principes de la République »

Emmanuel Macron avait promis en 2020 la fin progressive du système des imams détachés en France afin deetsur l'islam en France. Ce sera bel et bien le cas dès le 1er janvier 2024.Par voie de courrier, Gérald Darmanin a informé, vendredi 29 décembre, les pays concernés que la France n'acceptera plus d'imams détachés. Ceux qui sont déjà présents sur le sol français devront changer de statut, indique le ministre de l'Intérieur, qui annoncé qu'unsera mis en place pour permettre, à compter du 1er avril, aux associations gestionnaires de lieux de culte de recruter elles-mêmes des imams.En revanche, la venue de l'étranger d'imams et de psalmodieurs du Coran - environ 300 chaque année - pour animer les soirs du mois du Ramadan dans les mosquées n'est pas remise en cause.La nécessité pour les responsables des lieux de culte de recruter des imams qui soientest mise en exergue dans la lettre. L’Etat s'y déclareà ce qu’une offre de formationsse développe en France.Lire aussi :