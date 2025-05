« assassinat à caractère terroriste »

« l’assassinat d’Aboubakar Cissé doit être qualifié d’acte terroriste islamophobe »

« l’acte de violence est d’une exceptionnelle brutalité »

« l’intention est établie : l’assaillant vise la mort, motivé par la haine religieuse »

« la cible est symbolique : un fidèle musulman en prière, dans une mosquée, lieu de culte sacré »

« la finalité est terroriste : instaurer la peur, frapper une communauté »

« l’acte est public : filmé, revendiqué, diffusé sur les réseaux »

« la réponse pénale doit être à la hauteur »

« meurtre aggravé par préméditation et à raison de la race ou de la religion ».

« C’est un attentat islamophobe, un crime terroriste, et il doit être désigné comme tel »,

« Certaines absences, hésitations, ont laissé des traces. (...) Quand le mot "islamophobie" devient l’objet d’un débat stérile, comme s'il s'agissait d'un caprice lexical, on en nie la violence réelle. Et lorsque certains osent déclarer sans honte "oui, je suis islamophobe", ou que "dénoncer l'islamophobie, c'est promouvoir l'antisémitisme", ou pire encore que "l'islamophobie est la défense du droit au blasphème", ils participent à la construction d'une inhumanité rampante. (...) On ne peut pas combattre une haine que l’on refuse de nommer. On ne peut protéger les citoyens musulmans si leur souffrance est sans cesse relativisée, niée ou minimisée »

« Ce drame ne doit pas devenir le ferment d’une division supplémentaire. Il doit être une secousse salutaire, une prise de conscience aiguë du lien précieux qui nous unit au-delà de nos différences. Une conscience du devoir partagé de faire vivre la promesse républicaine : liberté, égalité, fraternité pour tous, sans distinction. (...) Aboubakar ne doit pas incarner une fracture. Il doit devenir un ferment d'unité. Sa mémoire nous enjoint de rejeter la haine, de repousser les amalgames, de tenir bon dans le refus du repli et de la peur. Nous sommes une seule et même nation, forte de ses convergences, riche de ses diversités. Et c'est unis, unis seulement, que nous saurons relever les défis de notre époque. »

« Une visite marquée par l’écoute, le dialogue et un hommage émouvant rendu à Aboubakar Cissé »,

En parallèle, les avocats ont déposé plainte avec constitution de partie civile pourafin que l’affaire soit confiée au Parquet national antiterroriste (Pnat). Pour le recteur de la GMP, Chems-Eddine Hafiz,car, que, que, queet, enfin, que. Et d’assurer en conséquence que. Une enquête, confiée à un juge d’instruction, a été ouverte poura martelé le recteur depuis la GMP., a-t-il dénoncé.Et de conclure, avant des invocations religieuses :Après la célébration religieuse, Bruno Retailleau, qui avait refusé de se rendre à un iftar des ambassadeurs organisé par la Grande Mosquée de Paris au cours du dernier mois du Ramadan, a effectué, lundi 5 mai, sa première visite officielle dans l'institution.selon les mots de Chems-Eddine Hafiz, à l'heure où une manifestation contre l'islamophobie s'organise en vue du 11 mai à Paris. Lire aussi :Et aussi :