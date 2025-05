Un vendredi de prières pour Aboubakar Cissé dans les mosquées de France

« ce moment fut une démonstration de grande dignité des musulmanes et des musulmans réunis en ces lieux et parfois venus depuis Paris ou Lyon. Une dignité qui fut aussi celle de Laurence Baldit, maire de la ville, de son prédécesseur Patrick Malavieille et d'une partie du conseil municipal. Une dignité qui tranchait singulièrement avec l'énergie déployée par certains ces derniers jours pour expliquer que l'emploi du terme islamophobie mettait la République en danger, murmurant à peine que la République ne mourait pas d'un mot mais de cette haine à l'endroit des musulmans qui a frappé 57 fois le corps d'Aboubakar »

« la solidarité du gouvernement à l'égard de nos compatriotes de confession musulmane »

« alors que s'élèveront, ce vendredi, dans de nombreuses mosquées de France les invocations pour le défunt absent »

Une prière mortuaire pour Aboubakar Cissé a été organisée, vendredi 2 mai, à la mosquée Khadidja de La Grand-Combe, dans le Gard, là où le fidèle musulman s'est vu lâchement ôté la vie, en pleine prière. Ce rassemblement, qui s'est tenu après la grande prière hebdomadaire, a réuni plusieurs centaines de personnes.Pour le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, qui s'est rendu sur les lieux,L'émotion suscitée par son meurtre est immense parmi les musulmans, De très nombreuses mosquées à travers le pays ont ainsi profité de la grande prière du vendredi 2 mai pour faire des invocations en faveur de la victime.Dans une lettre adressée la veille à des responsables de mosquées que Saphirnews a pu consulter, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a renouvelé, déclarant avoir pour eux une pensée particulièreLe ministre chargé des Cultes cristallise de nombreuses critiques des communautés musulmanes ; critiques qui lui ont été notamment remontées à l'occasion d'une rencontre, mercredi 30 avril, avec des participants du Forum de l'islam de France (Forif).