En banalisant l’islamophobie, c’est la République elle-même qui est attaquée dans ce qu’elle a de plus précieux

Nous en appelons au Président de la République , garant des institutions de la République et de la sécurité de tous les Français, pour mener le combat contre le racisme l'antisémitisme, l'islamophobie pour en faire une cause nationale.C'est pourquoi nous appelons à l'organisation d'États généraux du vivre-ensemble et du rejet de la haine, pas pour des déclarations creuses. Mais pour bâtir des solutions. Pour écouter les réalités. Pour réarmer notre société face à la haine. Nous ne pouvons plus nous contenter de discours compatissants après chaque drame. Aujourd'hui, nous exigeons des actes.Nous ne voulons plus d'un islam relégué à la marge, sommé de se taire ou de se justifier. Nous ne voulons plus d'un climat où des femmes sont exclues à cause de leur foulard, où des enfants sont regardés comme suspects à cause de leur prénom, où des mosquées sont attaquées dans l'indifférence. Nous voulons un sursaut, un réveil des consciences, une réaction à la hauteur du danger que court notre pays si nous laissons se déliter le lien social et l'idéal républicain.Nous voulons une France qui se regarde en face, qui reconnaît ses erreurs, qui prend des mesures. Mais nous demandons aussi quelque chose de plus grand encore : que la France se souvienne. Qu'elle se souvienne de ceux qui l'ont bâtie, de ceux qui l'ont défendue, de ceux qui, aujourd'hui encore, croient en elle.Chers amis, chers concitoyens,Aboubakar était un homme qui ne demandait rien, sinon le droit de prier en paix. Honorons sa mémoire en refusant la haine. Honorons-la en travaillant, ensemble, à une France plus unie. Honorons-la en gardant foi en ce pays, malgré les épreuves. Car l'histoire des musulmans de France n'est pas une histoire de renoncement. C'est une histoire de persévérance, de courage, et, malgré tout, d'espoir.Aboubakar, ton nom restera dans nos cœurs. Et à travers toi, nous continuerons à croire en cette France que nous aimons, pour laquelle nos aînés ont tant donné, et pour laquelle, aujourd'hui encore, nous sommes prêts à construire.Que Dieu accueille notre frère en Sa miséricorde. Et que son nom résonne à jamais comme un appel à la justice, à la paix, à la vérité. Merci.*****est recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président du Conseil des mosquées du Rhône (CMR).